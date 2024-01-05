 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da sıkıştırma sonucu otomobil iş yerine daldı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da sıkıştırma sonucu otomobil iş yerine daldı, 2 kişi ağır yaralandı

Bursa'da bir sürücünün sıkıştırması sonrası kontrolü kaybedilen otomobil iş yerine daldı. Kazada, kaldırımda yürüyen vatandaş saniyeler ile ölümden kurtulurken, otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si ağır yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa\'da sıkıştırma sonucu otomobil iş yerine daldı, 2 kişi ağır yaralandı
05.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 16:51
Abone Ol

Bursa'da bir sürücünün sıkıştırması sonrası kontrolü kaybedilen otomobil iş yerine daldı. Kazada, kaldırımda yürüyen vatandaş saniyeler ile ölümden kurtulurken, otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si ağır yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Gemlik istikametinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan Cuma Hamza idaresindeki 27 AUE 616 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir sürücünün sıkıştırması sonucunda kontrolünü kaybederek iş yerinin duvarına çarptı. Yaşanan kazada, kaldırımda yürüyen vatandaş saniyeler ile ölümden kurtulurken, sürücü Cuma Hamza ve Hasan Hamza ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cuma Hamza ve Hasan Hamza'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kaza anı, yol üzerinde bulunan farklı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 27 AUE 616 plakalı otomobilin bir anda sağa kırarak iş yerine doğru gittiği, bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişinin saniyeler ile ölümden döndüğü kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmangazi, Bursa, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da sıkıştırma sonucu otomobil iş yerine daldı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var

Son Dakika
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:24:49. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da sıkıştırma sonucu otomobil iş yerine daldı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement