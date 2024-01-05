Bursa\'da sıkıştırma sonucu otomobil iş yerine daldı, 2 kişi ağır yaralandı

Bursa'da bir sürücünün sıkıştırması sonrası kontrolü kaybedilen otomobil iş yerine daldı. Kazada, kaldırımda yürüyen vatandaş saniyeler ile ölümden kurtulurken, otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si ağır yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Gemlik istikametinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan Cuma Hamza idaresindeki 27 AUE 616 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir sürücünün sıkıştırması sonucunda kontrolünü kaybederek iş yerinin duvarına çarptı. Yaşanan kazada, kaldırımda yürüyen vatandaş saniyeler ile ölümden kurtulurken, sürücü Cuma Hamza ve Hasan Hamza ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cuma Hamza ve Hasan Hamza'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kaza anı, yol üzerinde bulunan farklı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 27 AUE 616 plakalı otomobilin bir anda sağa kırarak iş yerine doğru gittiği, bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişinin saniyeler ile ölümden döndüğü kaydedildi. - BURSA