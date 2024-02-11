Bursa'da sürücüsünün uyuyakaldığı otomobil takla attı, sürücü son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da sürücüsünün uyuyakaldığı otomobil takla attı, sürücü son anda kurtarıldı

Bursa\'da sürücüsünün uyuyakaldığı otomobil takla attı, sürücü son anda kurtarıldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir sürücü direksiyon başında uyuyakaldı ve seyir halindeki otomobil takla attı. Şans eseri yoldan geçen bir kepçenin yardımıyla sürücü kurtarıldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

11.02.2024 10:39
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Bursa'da sürücüsünün uyuyakaldığı otomobil takla attı, sürücü son anda kurtarıldı.

Kaza, Kestel ilçesi Kestel-Aksu Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücü direksiyon başında uyuyakaldı. Seyir halindeki otomobil, bir anda takla attı. Şans eseri yoldan geçen kepçenin yardımıyla, şoför yaralı bir şekilde otomobilden çıkarıldı. Takla atan otomobil, kepçe yardımıyla düzeltildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık jandarma ekipleri geldi. Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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