Bursa'da Tarihi Kestel Kalesi'nde Yangın Çıktı

3.Sayfa

Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı

Kiracılara otopark yasağı! Sadece bir şartta kullanılamaz

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor

Bursa'da tarihi Kestel Kalesi alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesine adını veren tarihi Kestel Kalesi'nde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında tarihi Kestel Kalesi'nde bulunan barakada çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarihi Kestel Kalesi'ne müdahale etmeye başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kale içinde bulunan ahşap baraka kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Bu sabah meclis üyelerimizle tarihi Kestel Kalesi'ni gezdik. Akşam 21.36 sıralarında ihbar geldi. Hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri müdahale etti. İçeride yangın söndürülmüş durumda. Soğutma çalışmaları sürüyor. Allah beterinden korusun. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.