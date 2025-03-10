Bursa'da Tarihi Surların Önündeki Binalar Yıkılıyor - Son Dakika
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Bursa'da Tarihi Surların Önündeki Binalar Yıkılıyor

Bursa\'da Tarihi Surların Önündeki Binalar Yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Tophane surları önündeki binaların yıkımını gerçekleştirerek tarihi yapıyı ön plana çıkartıyor. Yıkım çalışmaları sırasında vatandaşlar, ilginç görüntüler eşliğinde süreci izliyor.

10.03.2025 10:29  Güncelleme: 10:31
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Bursa'da Osmangazi Belediyesi surların önündeki binaları yıkıp tarihi ön plana çıkarıyor. Tophane surlarında toprak kayması nedeniyle yıkımına karar verilen son 5 binanın üzerinde kepçeyi gören vatandaşlar, oruçluyken iftar saatine kadar vakit geçirmek için yıkım çalışmasını film izler gibi izliyor. Vatandaşların pür dikkat çalışmaları takip ettiği anlar ise an be an kameraya yansıdı. Belediye, 3 günlük çalışmayla surların önündeki binaları temizledi.

Bursa'da tarihi surların önüne yapılan binalar için bölgedeki heyelan sonrası kamulaştırma kararı verildi. Surların önünde kötü görüntü oluşturan son binaların yıkımı da Osmangazi Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi.

Cadde üzerinde bulunan birahaneler yıkıldı, tarihi surlar ortaya çıktı. Çalışmalar tam gaz devam ederken, vinçlerin 5 katlı binaların yıkımı için tepesine bıraktığı kepçeler ilgi odağı oldu. Vatandaşların yıkım çalışmalarını yakından takip ettiği ve pür dikkat, film izler gibi çalışmaları izlediği anlar kameraya yansıdı.

Bazıları, kilometrelerce yol gelip, iftar saatine kadar zaman geçirmek için çalışmaları yakından takip ederken, ortaya da komik görüntüler çıktı.

Çalışmaları takip eden bir vatandaş, "Buradaki çalışmaların başlaması sevindirici oldu. Aynı zamanda izlemesi de çok keyifli. Amcalar pür dikkat çalışmaları izliyor. Ben de izliyorum, başka yerlerden gelip buradaki çalışmaları takip ediyoruz" diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise, "Setbaşı'ndan buraya gelip çalışmaları izliyorum. Aşağıda izleyince para istiyorlar. Biz de burada izliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tarihi Surların Önündeki Binalar Yıkılıyor - Son Dakika

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