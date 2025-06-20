Bursa\'da Tarla Yangını 2 Aracı Küle Çevirdi

Tarlada başlayan yangın 2 aracı küle çevirdi
BURSA - Bursa'da tarlada başlayan yangın, duvarın ardındaki araçları küle çevirdi.
Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Tarladan yükselen dumanlar, kısa sürede büyüdü. Alevlere vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen, tarla duvarının ardından duran 2 araç, sıçrayan alevler sebebiyle yanarak küle döndü.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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