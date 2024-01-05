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Bursa'da tarlada çalışan kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da tarlada çalışan kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı

Bursa'da kaçak olarak ülkeye giren ve tarlada çalışan bir şahıs, jandarma timlerinin dron destekli baskını sonucu kıskıvrak yakalandı. İznik ilçe Jandarma Komutanlığı timleri, yasa dışı yollarla ülkeye giren ve tarlalarda çalışan göçmenlere yönelik uygulamalarına devam ediyor. Bir istihbarat sonucu yapılan baskın sonucunda göçmen şahıs yakalandı ve işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Bursa\'da tarlada çalışan kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı
05.01.2024 - 00:29,
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Bursa'da tarlada çalışan kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı

BURSA - Bursa'da kaçak olarak ülkeye giren ve tarlada çalışan şahıs, jandarma timlerinin dron destekli baskını sonrası kıskıvrak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İznik ilçe Jandarma Komutanlığı timleri, yasa dışı yollarla ülkeye giren ve ilçede tarlalarda çalışan göçmenlere yönelik uygulamalara aralıksız devam ediyor. Son olarak alınan istihbarı bilgi sonrası bir kaçak göçmenin çalıştığının öğrenilmesiyle birlikte çalıştığı tarlaya giderek dron destekli yapılan ani baskın sonrası göçmen kıskıvrak yakalandı.

Göçmen şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da tarlada çalışan kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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