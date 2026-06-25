Bursa\'da Tehlikeli Anlar

Bursa'da bir vatandaş, yola düşen eşyasını almak için akan trafikte tehlikeli anlara sebep oldu. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

İddiaya göre bir vatandaş, karşıdan karşıya geçmek isterken cebinden düşürdüğü eşyası almak için yola atladı. Seyir halindeki araçları umursamayan şahıs, bir anda yolda eğilince ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. - BURSA