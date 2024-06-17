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Bursa'da tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'da bir araç sürücüsü seyir halindeyken, arkadaşı bagaja koydukları malzemenin yanına oturup bagaj açık şekilde kilometrelerce seyir etti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anayolda ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Aracın bagaj kısmına oturan kişi bagaj kapısı açık halde kilometrelerce ilerledi. Sadece kendi değil, trafiği de tehlikeye sokan sürücü ve arkadaşı yol boyu yürekleri ağza getirdi. O anlar kameraya anbean yansıdı.