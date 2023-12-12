Söndürmediği sigara evini küle çevirdi

Tek katlı ev alev alev yandı

BURSA - Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 2. Saka Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre; söndürmediği sigarayı mutfakta bırakan T.T. (30), salona geçerek televizyon izlemeye başladı. Bir süre sonra yanık kokusunu ve dumanları gören Turhan T., evden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü. Yangında can kaybı bulunmazken, ev ise küle döndü. Ev sahibi T.T., ifadesi alınmak üzere Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. T.T., ifadesinde 'Yangının mutfakta bulunan sigara izmaritinden çıktığını düşünüyorum' dediği öğrenildi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.