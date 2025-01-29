Bursa'da Tekstil Fabrikasında Patlama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Tekstil Fabrikasında Patlama

Geniş Video İzle

Bursa'da bir tekstil fabrikasında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı, büyük hasar oluştu.

29.01.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekstil fabrikasını küle çeviren o patlama kamerada

Bursa'da bir tekstil fabrikasının da büyük zarara yol açan patlama anı kameralara böyle yansıdı

Patlama sonucu yanan fabrika havadan görüntülendi

BURSA - Bursa'da dün gece bir tekstil fabrikasında yaşanan patlama iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaşanan patlama sonrası çıkan yangında fabrika büyük zarar görürken günün ilk ışıklarının ardından çekilen drone görüntülerinde fabrikadaki patlamanın boyutu gözler önüne serildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında iddiaya göre makinanın patlaması sonrası yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler fabrikanın büyük bir bölümünü sararken, çalışanlar 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle saatler sonra kontrol altına alınan yangında, maddi hasar meydana gelirken, yangında her hangi bir can kaybı ve yaralanan olmadı.

Patlama anı kamerada

Tekstil fabrikasında yaşanan patlamaya ait görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Gece yaşanan patlamada alevler ile birlikte etrafa çatı malzemelerinin de havaya uçtuğu görüldü. Patlama sırasında o bölgede kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçerken patlamayla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin araştırma başlattığı öğrenildi.

Enkaz havadan görüntülendi

Yangın nedeniyle fabrikanın büyük bir bölümü enkaza dönüşürken, günün ilk ışıklarıyla birlikte fabrikanın gökyüzünden drone ile çekilen görüntülerinde zararın boyutu da belli oldu. Yangın sonrası oluşan tahribat havadan görüntülendi. Olay yeri inceleme ve bilirkişi heyetinin tahkikatı devam ediyor.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tekstil Fabrikasında Patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:28:17. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Tekstil Fabrikasında Patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.