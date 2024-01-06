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Bursa'da tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: Sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: Sıkışan sürücü kurtarıldı

Bursa'da hızla seyir halinde olan bir otomobil, aynı istikamette seyir halindeki bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü ve sürücü sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi.

Bursa\'da tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: Sıkışan sürücü kurtarıldı
06.01.2024 - 22:58,
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Bursa'da tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: Sıkışan sürücü kurtarıldı

BURSA - Bursa'da hızla seyir halinde olan otomobil sürücüsü aynı istikamette seyir halindeki tıra çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BCV 909 plakalı otomobili ile Acemler istikametine seyir halinde olan Ömer D., hızla ilerlerken önünde bulunan Ahmet Y. idaresindeki tıra çarptı. Savurulan otomobilde sürücü sıkışırken, çevredekiler hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalesi tamamlanan Ömer D. hastaneye sevk edilirken, polis çevrede güvenlik tedbiri alıp tahkikat başlattı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Ömer D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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