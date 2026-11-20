Bursa'da tırın dorsesine yüklenen kamyon, yaya üst geçidine çarptı. İlginç olay, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırın dorsesine yüklenen kamyon, seyir halindeyken yaya üst geçidine çarptı. Kamyonun üst geçide çarpmasıyla trafikte kısa süreli aksama yaşandı. O anlar arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dorsedeki kamyonun üst geçide çarptığı anlar yer aldı.