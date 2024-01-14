Bursa'da tırın dorsesinden 9 kaçak göçmen çıktı

BURSA - İnegöl'deki bir fabrikadan yüklediği suntaları Arnavutluk'a taşıyan tırın dorsesinde ülkeye kaçak yollarla giren 2'si kadın 9 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

İnegöl'deki bir fabrikadan yüklediği suntaları Arnavutluk'a götürmek için yola çıkmak üzere olan sürücü Arnavut uyruklu Rama X.(40), AF R 355 plakalı tırın dorsesinden seslerin geldiğini fark etti. Aracın dorsesine bakan sürücü, şahısları görünce hırsızlık zannederek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, tırın dorsesinde yüklü suntalar arasında saklanan 2'si kadın 9 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladılar. Yakalanan şahısların, habersiz bindikleri tırla nereye gitmek istediklerini bilmedikleri öğrenildi.

tır sürücüsü şahıslardan şikayetçi oldu.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.