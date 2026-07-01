Bursa'da Trafik Kazası: Araçlar Çarpıştı, Yaralı Yok

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girerken, araçlardan biri takla attı. Kazadan araçlarda bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan 3 aracın çarpıştığı kazada iki araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri takla atarken, diğer araçlar sokak üzerindeki lamba direği ve baz istasyonu ekipmanlarına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan araçlarda bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu. - BURSA