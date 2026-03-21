Bursa\'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin reklam panosuna çarptığı kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Aslan Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan İmran S. (18) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak yoldan çıkan araç, yol kenarında bulunan bir mobilya mağazasının beton reklam panosuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içerisinde sıkışan sürücü ile yolcular Aslan Demir (20) ve Mert C.'yi (19) bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü İmran S. ile Mert C. ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Demir'in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip İnegöl Hüdai Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İnegöl Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü İmran S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA