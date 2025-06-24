Bursa'da Tramvayda Tehlikeli Yolculuk

Bursa'da seyir halindeki tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'da seyir halindeki tramvayın arkasında tutunarak seyahat eden gencin tehlikeli anları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Stad Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir genç, kendi canını tehlikeye atarak seyir halindeki tramvayın arkasına tutundu. Bir süre bu şekilde seyreden gencin tehlikeli anları, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.