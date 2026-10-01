Bursa'da tüfekle dolaşan 16-17 yaşındaki şüpheli havalı tüfekle yakalandı

Bursa'da dijital mecralarda kamuflaj desenli kılıf içerisinde sırtında tüfekle dolaştığı görüntüleri paylaşılan 16-17 yaşlarındaki şüpheli, polis ekiplerince havalı tüfekle birlikte yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Bursa'da dijital mecralarda 16-17 yaşlarında bir çocuğun kamuflaj desenli kılıf içerisinde sırtında tüfekle dolaştığı görüntülerin paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamera ve saha çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan şüpheli M.A.Y., taşıdığı havalı tüfekle birlikte yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.