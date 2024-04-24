Bursa'da U-17 Maçında Teknik Direktörler Arasında Kavga - Son Dakika
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Bursa'da U-17 Maçında Teknik Direktörler Arasında Kavga

Bursa\'da U-17 Maçında Teknik Direktörler Arasında Kavga

Bursa'nın Gemlik ilçesinde oynanan U-17 yaş kategorisi maçında iki takımın teknik direktörleri arasında çıkan kavgada, bir antrenörün yüzüne gelen tekme sonucu dili boğazına kaçtı. Olay sonrası yaralanan antrenör hastaneye kaldırıldı.

24.04.2024 14:31  Güncelleme: 14:32
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde U-17 yaş kategorisi karşılaşmasında iki takımın teknik direktörleri birbirine girdi. Kavgada, yüzüne gelen tekme sonucu bir antrenörün dili boğazına kaçtı.

Olay, dün Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00'da oynanan U-17 yaş kategorisi Gemlik Altınayak Spor ile Panayır Güneş Spor takımları 1-1 berabere kaldı, maç bitimi ise ortalık karıştı. Gemlik Altınayak Spor antrenörü Mevlüt K., Panayır Güneş Spor teknik direktörü Orhan Şanlı'nın yüzüne tekme attı. Yüzüne gelen tekme sonrası Şanlı'nın dili boğazına kaçtı. Şanlı, olay yerine gelen ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da U-17 Maçında Teknik Direktörler Arasında Kavga - Son Dakika

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