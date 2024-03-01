Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gemlik'te uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele edilmesine yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde Gemlik İlçe Jandarma Komtanlığı ve KOM ekipleriyle beraber Gemlik'te operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 farklı suç kaydı bulunan T.Ç. (28) yakalandı. T.Ç.'nin yanında bulunan poşetten 97 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. T.Ç., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Kozluk ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı tırın dorsesindeki etrafı hurdalarla kapatılmış gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü M.A.A. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde bir çocuk, atının eyerini çaldığını iddia ettiği şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve ambulans bölgeye sevk edildi. Şüpheli şahsın arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için dere yatağında yapılan arama çalışmaları hala devam ediyor. İkinci gününde sonuç alınamayan aramalar geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor. Kızılay Tavşanlı Şubesi de arama çalışmalarına katılanlara yemek ikramında bulunuyor.
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yoğun ateş açtığının doğrulandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusunun son saldırısında 112 sivil hayatını kaybetti. Euro-Med, İsrail'in sivillerin ölümüne neden olan saldırısını kınadı ve İsrail ordusunun yayınladığı videonun gerçekleri çarpıttığını ifade etti.
Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan 22 yaşındaki 36 haftalık hamile bir kadın, ambulans helikopterle Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kadın, ileri tetkik ve tedavi için hastaneye nakledildi.
Siirt'in Pervari ilçesinde erken doğum yapan bir kadın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yenidoğan bebek ise hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, M.G. yönetimindeki otomobil ile U.B.T. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü U.B.T. ve yolcu A.S. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kapaklı Mimarsinan Mahallesindeki bir depoda 20 ton sahte deterjan ve şampuan üretimi yapıldığı tespit edildi. Irak uyruklu 2 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde bindikleri fiber karinalı lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle su alması sonrası batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 7'si çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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