Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 130 gram uyuşturucu madde ve 9 bin 700 TL para ele geçirildi. Şüphelilerden birinin 18 yaşında olduğu ve ilk işinin uyuşturucu satmak olduğu belirlendi.

16.04.2024 10:21
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelilere yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından eve operasyon düzenledi. 2 şüpheli kıskıvrak gözaltına alınırken; 130 gram uyuşturucu madde ve 9 bin 700 TL para ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden birinin 18 yaşına girdiği gibi ilk işinin uyuşturucu satmak olduğu öğrenildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon için düğmeye bastı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde alınan izinlerin ardından bir eve operasyon düzenlendi. Şüpheliler karşılarında polisi görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

Yaka paça gözaltına alındılar

Evde bulunan şüpheli 20 suç kaydı olan E.D. (28) ve 12 suç kaydı bulunan Y.B. (18) polis tarafından yaka paça gözaltına alınırken, evde arama yapıldı. Operasyonda toplamda 130 gram sentetik cannabinoid uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Biri tutuklu diğeri adli kontrol

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.D. tutuklanırken Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerden Y.B.'nin 18 yaşına girdiği gibi ilk işinin uyuşturucu satmak olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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