Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 98 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 2 şüphelinin ikametinde mahkeme kararı doğrultusunda arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 98 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - BURSA