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Bursa'da Virajı Alamayan Otomobil Tarlaya Uçtu, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Virajı Alamayan Otomobil Tarlaya Uçtu, 2 Kişi Yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil tarlaya uçtu. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yollar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da Virajı Alamayan Otomobil Tarlaya Uçtu, 2 Kişi Yaralandı
20.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:46
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Bursa'da virajı alamayan otomobil, yerlerin de kaygan olması sebebiyle tarlaya uçtu. Otomobildeki 2 kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesinden İznik istikametine gitmekte olan 46 DH 989 plakalı otomobil sürücüsü, viraja geldiğinde hızını ayarlayamadı. Yağmur sebebiyle yerlerin de kayganlığıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle birlikte tarlaya uçtu. Ters dönen araçtan şoför ve yanındaki kişi yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekiplerinin ise kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Virajı Alamayan Otomobil Tarlaya Uçtu, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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