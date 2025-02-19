Bursa'da Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in Ölümü 'Doğal' Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in Ölümü 'Doğal' Bulundu

Bursa'da ölü bulunan voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in otopsi raporu sonucunda 'doğal ölüm' teşhisi konuldu. Soruşturma takipsizlik kararı ile kapandı.

19.02.2025 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da ölü bulunan Porto Rikolu voleybolcunun ölümü, doğal bulundu

BURSA - Bursa'da kaldığı evde cansız bedeni bulunan Nilüfer Belediyespor'un Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez'in, otopsi raporu 'doğal ölüm' sonucu hayatını kaybettiği gerekçesiyle soruşturmayı yürüten savcılık 'takipsizlik' kararı verdi.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörü Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez (28), 29 Ağustos 2024 tarihindeki idmana katılmadı. Kendisine telefonla ulaşamayan kulüp görevlileri ve arkadaşları evine gitti. Polis ve sağlık ekipleriyle evine girilen Lopez, yatağında hareketsiz halde bulundu. Voleybolcunun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, ailesi, menajeri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kulüp yöneticileri ve takım arkadaşlarının katıldığı tören sonrası toprağa verilmek üzere Porto Riko'ya gönderildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, vücudunda cinayet şüphesine rastlanmayan Pilar Marie Victoria Lopez'in ölümünde, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken, pankreasında kanama tespit edilen sporcuda zorlama olmadığı da anlaşıldı.

Otopside, Pilar Marie Victoria Lopez'in, 'doğal ölüm' sonucu hayatını kaybettiği, adli vaka durumu olmadığı belirlendi. Bursa Soruşturmayı yürüten Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 'takipsizlik' kararı verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Otopsi, Hukuk, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in Ölümü 'Doğal' Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:33:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in Ölümü 'Doğal' Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.