Bursa\'da Yangın: Gürsu Belediye Başkanı Işık\'ın Duygusal Paylaşımı

Bursa'yı etkisi altına alan yangınla ilgili Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın küle dönen dev mesire alanı ile alakalı paylaşımı herkesi duygulandırdı.

Kestel, Gürsu ve Harmancık ilçelerindeki yangınların söndürülmesi için hummalı çalışmalar sürüyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın ilçesindeki küle dönen mesire alanı ile alakalı paylaşımı herkesi duygulandırdı.

Başkan Işık, duygularını "Mesire alanımızdaki kır lokantamız artık tamamen küle döndü! Öyle üzgünüz, öyle kederliyiz ki, kelimelerle anlatmak zor." şeklindeki mesajıyla paylaştı.

Bilindiği gibi, geçen yıl 80 dönümlük alanda hizmete açılan dev mesire alanı, seyir terası ve kır lokantasıyla kenti kuşbakışı gören eşsiz bir manzaraya sahipti. - BURSA