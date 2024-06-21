Bursa'da Yaya Otomobilin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

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Bursa'da anayola çıkan 38 yaşındaki yaya otomobilin altında kaldı. Metrelerce sürüklenen adam olay yerinde can verirken, kadın sürücü gözaltına alındı.

Kaza, 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Abdu Ali (38) anayoldan karşıya geçmek istedi. Bu esnada 43 ABT 975 plakalı aracıyla Yıldırım istikametine giden A.Y., karşısına bir anda çıkan yayaya çarptı. Otomobilin altına kalan adam metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 38 yaşındaki adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede başka kazaya yol açmamak için bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili tahkikat ise devam ediyor. - BURSA