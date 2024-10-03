Bursa'da Yayaya Otomobil Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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Bursa'da Yayaya Otomobil Çarptı: 1 Ölü

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Bursa'da otobanda yolun karşısına geçmek isteyen 62 yaşındaki adama otomobil çarparak hayatını kaybetti.

03.10.2024 01:47
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Otobanda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı: 1 ölü

Bursa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce savrularak hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da otobanda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 62 yaşındaki yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alaşarköy Mahallesi Bursa Çevre Yolu Ali Haydar Akın Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Altunkaynar otobanda yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yolda seyir halinde olan F.Y. idaresindeki 16 ASN 585 plakalı otomobil, Altunkaynar'ı fark edemeyerek çarptı. Yaşanan kaza sonrası yaşlı adam metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Altunkaynar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Altunkaynar'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa\'da Yayaya Otomobil Çarptı: 1 Ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Yayaya Otomobil Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika

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