Bursa\'da Yol Verme Kavgası Kameralarda

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışan sürücülerin birbirini darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi, eski Zübeyde Hanım Doğum Evinin bulunduğu Hat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışan iki sürücü araçlarından inip kavgaya tutuştu. Tarafların birbirlerine yumrukla saldırdığı o anlar kameraya yansırken, vatandaşlar tarafları güçlükle ayırdı. Bazı sürücüler ise duruma korna çalarak tepki gösterdi. - BURSA