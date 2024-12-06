Bursa'da Yolu Kaybeden Yavru Ayı

3.Sayfa

Bursa'da yolunu kaybeden ayı kamerada

BURSA - Bursa'nın Gürsu ilçesinde kırsal alanda yoluna kaybeden yavru ayıyı gören bir vatandaşlar o anları kameraya alırken, araçtan korkan yavru ayı ise panikle kaçıştı. Renkli görüntüler ise amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın Gürsu ilçesi Erecik Mahallesi kırsal alanda yolunu kaybeden yavru bir ayıyı gören sürücü o anları kayda aldı. Araçtan korkup panikle kaçmaya başlayan ayı dakikalarca ilerlerken, bir süre sonra gözden kayboldu. Renkli görüntüler ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.