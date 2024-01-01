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Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı

Bursa'da meydana gelen kaza sonucunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı
01.01.2024 - 22:31,
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Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı. Kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer K. idaresindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Ramadan K.'ya çarptı. Hafriyat kamyonunun çarpması sonrasında tekerleklerin altında kalan Ramadan K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramadan K.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Bursa, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı - Son Dakika
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