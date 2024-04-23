Bursa'da Zincirleme Kaza: 4 Araç Karıştı, Yaralılar Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Zincirleme Kaza: 4 Araç Karıştı, Yaralılar Tedavi Altına Alındı

Bursa\'da Zincirleme Kaza: 4 Araç Karıştı, Yaralılar Tedavi Altına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, kontrolden çıkan bir otomobil önce aynı istikamette giden araca ardından ters şeritten gelen otomobile çarptı. Kazada 4 araç karışırken, yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

23.04.2024 09:45
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil önce aynı istikamette giden araca ardından ters şeritten gelen otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya yansırken, yaralılar ise tedavi altına alındı.

Kaza, Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Caddesi'nde meydana geldi. Mihraplı istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün idaresinden çıkıp önündeki araca vurduktan sonra savrulup karşı şeritten gelen taksiye çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, zincirlime kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Zincirleme Kaza: 4 Araç Karıştı, Yaralılar Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Zincirleme Kaza: 4 Araç Karıştı, Yaralılar Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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