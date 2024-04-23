Bursa\'da Zincirleme Kaza: 4 Araç Karıştı, Yaralılar Tedavi Altına Alındı

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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil önce aynı istikamette giden araca ardından ters şeritten gelen otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya yansırken, yaralılar ise tedavi altına alındı.

Kaza, Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Caddesi'nde meydana geldi. Mihraplı istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün idaresinden çıkıp önündeki araca vurduktan sonra savrulup karşı şeritten gelen taksiye çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, zincirlime kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor. - BURSA