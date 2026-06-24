Bursa'daki Çiftlik Yangınında 4 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'daki Çiftlik Yangınında 4 Hayvan Telef Oldu

Bursa\'daki Çiftlik Yangınında 4 Hayvan Telef Oldu
24.06.2026 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey'de çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu, 2 bin balya saman yanarak kül oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu, 2 bin balya saman küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Taşpınar Mahallesi'nde İbrahim Kılıç'a ait çiftliğin samanlık bölümünde saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ahır ve çevre alanlara sıçradı. Yangının büyümesiyle birlikte çiftlikte bulunan toplam 25 büyükbaş hayvandan 4'ü telef oldu. Yaralı 7 büyükbaş hayvan için bölgeye veteriner hekimler sevk edildi. Öte yandan, çiftlikte depolanan yaklaşık 2 bin balya saman da küle döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevredeki yapılara ve ormanlık alana sıçramaması için yoğun bir söndürme çalışması başlatan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Karacabey, 3. Sayfa, İtfaiye, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki Çiftlik Yangınında 4 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Peru’da seçim krizi Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı Peru'da seçim krizi! Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı
Büyü işe yaradı Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
Bodrum’daki fiyatlara bir tepki de ünlü modacı Cemil İpekçi’den Bodrum'daki fiyatlara bir tepki de ünlü modacı Cemil İpekçi'den
Almanya’da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu

21:55
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
21:39
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
21:38
5 yaşındaki Hamza’nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
21:23
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
20:40
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 22:24:39. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'daki Çiftlik Yangınında 4 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.