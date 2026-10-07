Mustafa Bozbey\'in tutukluluğu sürecek! Bursa imar davasında 6 kişiye tahliye

Bursa'da 63 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuklu 6 sanığın tahliyesine, 10 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma ertelendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesinde ara karar açıklandı.

6 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Nilüfer'deki imar iddialarının ele alındığı davanın ikinci celsesinde sanıkların savunmaları ile avukatlarının talepleri değerlendirildi. Duruşmanın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hüseyin Gür, Abdulkadir Alkan, Ahmet Atış, Muhkim Demirtaş, Naci Kale ve Tamer İşler'in tahliyesine karar verdi.

BOZBEY'İN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Heyet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklu yargılanan Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 10 sanığın, mevcut delil durumu ve dosyadaki değerlendirmeler kapsamında tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, davanın bir sonraki duruşmasını 30 Kasım 2026 tarihine erteledi. Böylece verilen tahliye kararlarının ardından dosyada tutuklu sanıkların sayısı 10'a düşmüş oldu.