Bursa'daki kağıt fabrikasında çıkan yangının boyutu dron ile görüntülendi

Kağıt fabrikasındaki yangının boyutu böyle görüntülendi
Çok sayıda itfaiye ekibi, TOMA ve sulama tankeri alevlere müdahale ediyor
Çevredeki yerleşim birimleri de boşaltıldı
BURSA - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kağıt fabrikasındaki yangının büyüklüğü dron ile böyle görüntülendi. Fabrika civarındaki konutlar da tedbir amaçlı boşaltıldı.
Sabah saatlerinde Vakıfköy Mahallesi'nde kağıt fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye, TOMA, sulama tankeri ile müdahale ediliyor. Olay yerine söndürme helikopteri de istenirken, tedbir amaçlı çevredeki evler boşaltıldı.
Yüzlerce meraklı vatandaş da endişeli gözlerle siyah dumanları ve alevleri izliyor. Yangının boyutu da havadan dron ile görüntülendi.
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