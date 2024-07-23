Bursa'daki kağıt fabrikasında çıkan yangının boyutu dron ile görüntülendi

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Salça yapmak için sabaha karşı damda işe koyulan anne kız feci şekilde can verdi

Kağıt fabrikasındaki yangının boyutu böyle görüntülendi

Çok sayıda itfaiye ekibi, TOMA ve sulama tankeri alevlere müdahale ediyor

Çevredeki yerleşim birimleri de boşaltıldı

BURSA - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kağıt fabrikasındaki yangının büyüklüğü dron ile böyle görüntülendi. Fabrika civarındaki konutlar da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sabah saatlerinde Vakıfköy Mahallesi'nde kağıt fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye, TOMA, sulama tankeri ile müdahale ediliyor. Olay yerine söndürme helikopteri de istenirken, tedbir amaçlı çevredeki evler boşaltıldı.

Yüzlerce meraklı vatandaş da endişeli gözlerle siyah dumanları ve alevleri izliyor. Yangının boyutu da havadan dron ile görüntülendi.