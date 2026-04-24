Bursa\'daki rüşvet ve imar davasında ara karar

24.04.2026 22:17  Güncelleme: 22:24
Bursa'da imar süreçleri üzerinden rüşvet alındığı iddiasına ilişkin, aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Bursa'da imar süreçleri üzerinden rüşvet alındığı iddiasına ilişkin, aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu bulunan 9 sanıktan 8'inin tahliyesine hükmetti.

Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasının dördüncü gününde sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcılık makamı, bazı taleplerin kabul edilmesini, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin sürmesini ve adli kontrol uygulanan diğer sanıklar açısından tedbirlerin devamını istedi. Savunması alınan Turgay Erdem, sağlık durumunun ciddi olduğunu, yüzde 100 engelli raporu bulunduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Diğer tutuklu sanıklar da benzer şekilde serbest bırakılma yönünde beyanda bulundu. Mahkeme heyeti, tarafları dinledikten sonra etkin pişmanlık kapsamında daha önce ifade veren inşaat firması sahibi Emin A.'ya da söz verdi. Emin A., bazı sanıklar hakkında bilgisinin bulunmadığını ifade ederken, "Kimseye iftira atmadım, yanlış beyanda bulunmadım. Eksik anlatmış olabilirim. Ekrem P. ve Mustafa Bozbey dışında kimseyle husumetim yok" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, aralarında Alaattin A., Fırat Y., Mehmet Fatih Ç., Muttalip K., Serkan Ç., Şemsi O., Ayşegül E. ve Tamer İ.'nin bulunduğu 8 sanığın tahliyesine karar verdi.

Heyet, Turgay Erdem'in tutukluluk halinin devamına hükmederken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ağustos ayına erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı
Şırnak’ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi Şırnak'ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı Türkiye dahil 8 ülkeden ortak bildiri! Tüm dünyaya Mescid-i Aksa mesajı
Avrupa Birliği’nden Rusya’ya ağır darbe Bu karar petrol piyasalarını sarsacak Avrupa Birliği'nden Rusya'ya ağır darbe! Bu karar petrol piyasalarını sarsacak
Ege Denizi’nde 5.9 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

23:31
Arakçi, Pakistan’da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir
Arakçi, Pakistan'da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir
22:07
Bakan Kurum’dan müjde İstanbul’da kiralık konutlar için tarih verildi
Bakan Kurum'dan müjde! İstanbul'da kiralık konutlar için tarih verildi
21:47
İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Donald Trump’a sert sözler: Sinirinizden ölün
İran Meclis Başkanı Galibaf’tan Donald Trump’a sert sözler: Sinirinizden ölün
21:32
ABD, İran’ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu
ABD, İran'ın 344 milyon dolarlık kripto parasını dondurdu
21:17
ABD’den “İran yarın Pakistan’da yüz yüze görüşmek istedi“ iddiası Tahran anında yalanladı
ABD'den "İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi" iddiası! Tahran anında yalanladı
20:20
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı
