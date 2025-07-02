Bursa Gemlik'te 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğünde deprem Bilecik ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12,93 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Bilecik ve çevre illerden de hissedildi.

Öte yandan Gemlik'te dün saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde, saat 12.57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. - BİLECİK