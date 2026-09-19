Bursa Gemlik'te belediye otobüsü trafoya çarptı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Bursa Gemlik'te belediye otobüsü trafoya çarptı, yaralanan olmadı

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Bursa Gemlik\'te belediye otobüsü trafoya çarptı, yaralanan olmadı
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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kurşunlu Mahallesi'nde yoldan çıkan belediye otobüsü, trafik ışıklarının trafosuna çarptı. Çarpma sonucu otobüste ciddi maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı, olaydan etkilenen vatandaşlar panik yaşadı ve ekipler soruşturma başlattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yoldan çıkan belediye otobüsündeki yolcular ölümden döndü.

Kaza, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkan belediye otobüsü trafik ışıklarının trafosuna çarptı. Çarpma etkisiyle otobüste ciddi maddi hasar oluştu. Olaydan etkilenen vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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