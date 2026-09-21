Bursa Gemlik\'te silahla yaralanma olayında şüpheli tabancayla yakalanıp tutuklandı

Bursa'da bir kişinin silahla yaralandığı olayın şüphelisi, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin silahla yaralanması olayına ilişkin Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada olay yerinden kaçmaya çalışan İ.K. isimli şüpheli, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.