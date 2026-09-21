Bursa Gemlik'te silahla yaralanma olayında şüpheli tabancayla yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Bursa Gemlik'te silahla yaralanma olayında şüpheli tabancayla yakalanıp tutuklandı

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Bursa Gemlik\'te silahla yaralanma olayında şüpheli tabancayla yakalanıp tutuklandı
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Bursa Gemlik Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişi silahla yaralandı; Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla yakalanıp tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

Bursa'da bir kişinin silahla yaralandığı olayın şüphelisi, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin silahla yaralanması olayına ilişkin Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada olay yerinden kaçmaya çalışan İ.K. isimli şüpheli, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet MahallesiGüvenlik3. SayfaGemlikGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Gemlik'te silahla yaralanma olayında şüpheli tabancayla yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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