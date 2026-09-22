Bursa İnegöl'de çarpışmayı önleyen otomobil refüje çarpıp devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de çarpışmayı önleyen otomobil refüje çarpıp devrildi, 1 kişi yaralandı

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Bursa İnegöl\'de çarpışmayı önleyen otomobil refüje çarpıp devrildi, 1 kişi yaralandı
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Bursa İnegöl'de iki otomobilin karıştığı kazada, ara sokaktan çıkan aracı fark eden sürücü manevra yaptı; otomobil refüje çarpıp devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Ara sokaktan çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil, refüje çarparak devrildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda seyir halinde olan Salih K. (40) yönetimindeki 16 PU 423 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Onur Y. (30) yönetimindeki 16 BYA 903 plakalı otomobille karşılaştı. Araçla çarpışmamak için manevra yapan Salih K.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Salih K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıGüvenlik3. SayfaGüncelİnegölBursaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de çarpışmayı önleyen otomobil refüje çarpıp devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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