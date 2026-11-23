Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Boğazköy Barajı'na akan dere kenarında temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, çöplerin arasında erkek cesedi buldu. Yapılan ilk incelemede cesedin, 25 Ekim Pazar gününden bu yana kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Emrah Gedik'e ait olduğu belirlendi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Boğazköy Barajı'nın kırsal Hamzabey Mahallesi tarafında, baraja akan dere kenarında meydana geldi. İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dere kenarında biriken çöpleri iş makinesi yardımıyla temizlemeye başladı. Temizlik çalışması sırasında çöplerin arasında çuvala benzer bir cisim fark eden ekipler, yakından incelediklerinde bunun yarı çıplak halde bulunan bir erkek cesedi olduğunu gördü. Büyük şok yaşayan belediye ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Durmuş ve Emniyet Müdürü Okan Şen de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yapılan ilk incelemelerde cesedin, 25 Ekim Pazar günü kaybolan Emrah Gedik'e ait olduğu tespit edildi. Yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan Gedik'in cansız bedeninin bulunması, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Ablası Medine Gedik, kardeşinin cenazesini görünce gözyaşı döktü, sinir krizi geçirdi.

Gedik'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve adli incelemelerin yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.