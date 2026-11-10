Bursa İnegöl'de minibüs kaygan yolda kontrolden çıktı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de minibüs kaygan yolda kontrolden çıktı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Bursa İnegöl\'de minibüs kaygan yolda kontrolden çıktı, 1\'i ağır 4 kişi yaralandı
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Bursa İnegöl\'de minibüs kaygan yolda kontrolden çıktı, 1\'i ağır 4 kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs fabrika duvarına ve ağaca çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ağır yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan minibüs, fabrika duvarına ve ağaca çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Baran Y. (23) yönetimindeki 03 LB 279 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, önce fabrika duvarına, ardından ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Baran Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Fırat T. (16), Enes K. (21) ve Sait S. (21) yaralandı. Araçta bulunan yaralılar, çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan Fırat T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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