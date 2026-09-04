Bursa İnegöl\'de otomobil şarampole yuvarlandı, 7 mevsimlik işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve 7 mevsimlik işçi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A.(49) yönetimindeki 16 CTR 56 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak ters duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki mevsimlik işçiler Büşra K.(26), Zehra K. (16), Meryem D. (17), Beta Ç.(15), Kübra K.(11), Ayşe A.(13) ve Mehmet D.(18) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.