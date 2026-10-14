Bursa İnegöl'de otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

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Bursa İnegöl\'de otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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Bursa İnegöl'de otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Çocuk bugün Çamaşırlık Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Akıncılar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi; sürücü Samet K.'ye ev hapsi verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Melis Çalım, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 6 gün sonra ikinci yaş gününü kutlayacak olan minik Melis'in ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

İnegöl'ün Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki Melis Çalım, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Minik Melis'in cenazesi, bugün ikindi vakti Çamaşırlık Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından kırsal Akıncılar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

2'inci yaş gününe 6 gün kalmıştı

Acı olay, İnegöl'de büyük üzüntüye neden oldu. 19 Ekim'de ikinci yaş gününü kutlamaya hazırlanan Melis'in hayatını kaybetmesi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Samet K.'ye (40) sevk edildiği adli makamlarca ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAkıncılarEv hapsi3. SayfaOtomobilGüncelİnegölÇocukBursaCamiSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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