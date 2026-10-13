Bursa İnegöl'de otomobilin üzerinden geçtiği 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de otomobilin üzerinden geçtiği 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

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Bursa İnegöl\'de otomobilin üzerinden geçtiği 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
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Bursa İnegöl'de sürücünün kullandığı otomobilin çarparak üzerinden geçtiği 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken, çocuğun 6 gün sonra 2'nci yaş gününü kutlayacağı öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarparak üzerinden geçtiği Melis bebek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minik Melis'in 6 gün sonra 2'nci yaş gününü kutlayacağı öğrenildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet K. (40) yönetimindeki 16 PL 389 plakalı otomobil, sokak üzerinde ara sokağa dönüş yaptığı sırada, halası Z.Ç.'nin elini bırakıp kaldırımdan yola çıkan 2 yaşındaki Melis Çalım'a çarptı. Otomobilin üzerinden geçtiği küçük çocuk ağır yaralandı.

Kendi aracıyla hastaneye götürdü

Kazanın ardından aracından inen sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla küçük çocuğu kurtardı. Yaralı Melis, sürücü tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan minik çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2'nci yaş gününe 6 gün kalmıştı

Hayatını kaybeden Melis Çalım'ın, 19 Ekim'de 2 yaşına gireceği öğrenildi. Küçük çocuğun ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Melis'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otomobil sürücüsü Samet K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de otomobilin üzerinden geçtiği 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı - Son Dakika
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