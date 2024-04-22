Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı suç makinesini yakaladı

Afyonkarahisar'da Cezaevi Firarisi Çatıdan Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Afyonkarahisar'da cezaevi firarisi, saklandığı babasının evinde yakalanacağını anlayarak çıktığı çatıdan diğer binalara atlayarak kaçmaya çalışsa da polise yakalandı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Z.D., kısa süreli bir kovalamaca sonrası gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.