Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı suç makinesini yakaladı - Son Dakika
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Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı suç makinesini yakaladı

Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı suç makinesini yakaladı

Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı timleri, Yeniceköy mahallesinde devriye sırasında şüphelendikleri bir şahsı yakaladı. Şahsın yapılan sorgulamasında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Bilal Y. (29) adlı şahıs adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.04.2024 11:11
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Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı timleri suç makinesini kıskıvrak yakaladılar.

Yeniceköy mahallesinde devriye atan Jandarma komutanlığı ekipleri şüphelendikleri şahsı yakaladılar. Yapılan sorgulamada hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Bilal Y. (29), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı suç makinesini yakaladı - Son Dakika

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