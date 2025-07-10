Bursa İtfaiyesi Mayıs ve Haziran\'da 5 bin 121 Olaya Müdahale Etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı, Mayıs ve Haziran aylarında 2 bin 305'i yangın, 2 bin 743'ü ise kurtarma olmak üzere toplam 5 bin 121 olaya müdahale etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ekip, ekipman, hizmet binaları ve yeni araçlarla güçlendirmeye devam ettiği itfaiye teşkilatı, vatandaşların huzuru için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'da 31 istasyonda 694 personel, 144 araçla hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Mayıs ve Haziran aylarında da birçok olaya müdahale etti.

Ekipler, Mayıs ayında 714 yangın, bin 235 kurtarma ve 33 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 982 olaya müdahale etti. Ayrıca 4 bin 906 kişiye eğitim verilirken, olaylarla alakalı 286 itfaiye raporu hazırlandı ve 32 denetim gerçekleştirildi.

Haziran ayında ise bin 591 yangın, bin 508 kurtarma ve 40 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere 3 bin 139 olaya müdahale eden ekipler, 23 bin 123 kişiye eğitim verdi. 206 itfaiye raporu hazırlanırken, 29 de denetim gerçekleştirdi. - BURSA