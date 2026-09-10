Bursa İznik'te aranan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Bursa İznik'te aranan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi

Bursa İznik\'te aranan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi
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Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı. Şahısların işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan şahıslardan B.Y.'nin, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. C.D.'nin ise "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan aranan K.D.'nin 4 yıl 2 ay, "çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan aranan İ.H.S.'nin ise 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanan 4 şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, İznik, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa İznik'te aranan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İznik'te aranan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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