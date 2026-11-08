Bursa İznik'te kullanılmayan ev yangında küle döndü, çatısı çöktü - Son Dakika
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Bursa İznik'te kullanılmayan ev yangında küle döndü, çatısı çöktü

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Bursa İznik\'te kullanılmayan ev yangında küle döndü, çatısı çöktü
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Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde kullanılmayan bir evde çıkan yangın, İznik Belediye itfaiyesinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında evin çatısı çöktü ve büyük maddi hasar oluştu; vatandaşlar çeşme sularıyla alevlere müdahale etti.

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde kullanılamayan ev küle döndü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde kullanılmayan bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İznik Belediye itfaiyesi yangına müdahale ederek yan taraftaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında evin çatısı çökerken evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşların da çeşme sularıyla alevlere müdahale etti.

Kaynak: İHA
Boyalıca3. SayfaGüncelİznikBursaSon Dakika

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