Bursa Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi\'nden 403 öğrenci mezun oldu

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Bursa Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 403 öğrenci için tören düzenlendi.

Tören, Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda gerçekleşti. Eğitim ve öğretimlerinin başarıyla tamamlayan 403 öğrenci, mezun olma sevinci yaşadı. Törene Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Demirci, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve komutanların yanı sıra bini aşkın sayıda öğrenci ailesi katıldı. Dereceye giren öğrencilere Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Demirci, plaket ve hediye verdi. Tören geçişi sonrası ailelerin çocuklarına kavuşmasıyla program son buldu. - BURSA