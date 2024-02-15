İçişleri Bakanı: Batmaya başlayan ticari gemi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İçişleri Bakanı: Batmaya başlayan ticari gemi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanı: Batmaya başlayan ticari gemi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa Karacabey açıklarında batmaya başlayan ve içerisinde 6 mürettebat bulunan 'Batuhan A' isimli ticari gemiye yönelik, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri olaya anında müdahale etti.

15.02.2024 10:53  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa Karacabey açıklarında batmaya başlayan ve içerisinde 6 mürettebat bulunan 'Batuhan A' isimli ticari gemiye yönelik, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Sahil Güvenlik ekiplerince duruma anında müdahale edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından çalışmalara yönelik videoyu paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır. Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Karacabey, Bursa, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Batmaya başlayan ticari gemi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:25:03. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Batmaya başlayan ticari gemi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement