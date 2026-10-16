Bursa Karacabey'de fırtına halı sahanın direklerini yıktı, hasar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bursa Karacabey'de fırtına halı sahanın direklerini yıktı, hasar kameraya yansıdı

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Bursa Karacabey\'de fırtına halı sahanın direklerini yıktı, hasar kameraya yansıdı
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Bursa Karacabey'de dün şiddetli fırtına etkili oldu ve Yeniköy Mahallesi'ndeki halı sahanın direkleri yıkılarak parçalandı. Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, halı sahadaki hasar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde etkili olan fırtına, halı sahanın direklerini yıkarak parçaladı. Yaşanan hasar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış sonrası etkili olan şiddetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın şiddetine dayanamayan halı sahanın direkleri yıkılarak parçalandı. Halı sahada meydana gelen hasar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Karacabey'de fırtına halı sahanın direklerini yıktı, hasar kameraya yansıdı - Son Dakika
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